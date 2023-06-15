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بدء مراسم اللقاء بين الرئيسين الروسي والجزائري في الكرملين (فيديو)

زاخاروفا: "النموذج الإسرائيلي" لن يساعد في حل الوضع بأوكرانيا

أخبار العالم

زاخاروفا:
Sputnik
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علقت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، على ما نشرته "نيويورك تايمز" حول أن واشنطن تنظر في إمكانية عرض "النموذج الإسرائيلي" على كييف للتعاون دون الانضمام إلى الناتو.

وقالت زاخاروفا إن "النموذج الإسرائيلي" للتعاون بين كييف وواشنطن لن يكون قادرا على المساعدة في تسوية الوضع في أوكرانيا.

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وأضافت زاخاروفا، في حديث لها اليوم الخميس على هامش منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي: "لا يمكن بأي حال من الأحوال، لا الانضمام إلى الناتو أو تطبيق نوع من "النموذج الإسرائيلي" للتعاون مع حلف الناتو، المساعدة في إعادة الوضع إلى مسار التسوية".

المصدر: تاس

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بدء مراسم اللقاء بين الرئيسين الروسي والجزائري في الكرملين (فيديو)