وسائل إعلام: هناك ضغط من حلفاء الولايات المتحدة لضم أوكرانيا إلى "الناتو"

تمارس دول "الناتو" ضغوطا على إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لتسريع انضمام أوكرانيا إلى حلف "الناتو".

جاء ذلك وفق ما أفادت به صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، حيث قالت إن بعض أعضاء "الناتو" يضغطون على جو بايدن للإسراع بضم أوكرانيا إلى الحلف، فيما يندلع نقاش بين الأعضاء حول دعم المسار الأسرع والأكثر أمانا لعضوية أوكرانيا.

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وتشير الصحيفة إلى أن بايدن يتعامل مع هذه القضية بحذر، لأنه لا يريد إقحام "الناتو" في صراع مباشر مع موسكو، إضافة إلى رغبة الرئيس الأمريكي في منع أي انشقاقات داخل الحلف، حيث يتجسد شعاره في "منع حرب عالمية ثالثة"، فيما تأتي جميع خيارات انضمام أوكرانيا إلى "الناتو" بتكاليف كبيرة، وفقا لما تذكره "نيويورك تايمز".

كذلك، تكتب الصحيفة، نقلا عن بعض ممثلي إدارة بايدن، أن عددا من أعضاء الحلف يرون أنه من الضروري وضع جدول زمني وتحديد أهداف محددة لدخول أوكرانيا إلى "الناتو"، ولكن فقط بعد انتهاء الصراع مع روسيا، حيث يريد عدد من الدول الأعضاء في "الناتو" أن يظهر الحلف موقفه الثابت بشأن انضمام أوكرانيا إلى "الناتو" خلال قمة الحلف في فيلنوس، فيما تشير الصحيفة إلى أن ألمانيا تتخذ موقفا حذرا بشأن هذه القضية، وتعرب بعض الدول الأخرى عن شكوكها بشأن استعداد أوكرانيا الانضمام إلى "الناتو".

المصدر: نوفوستي