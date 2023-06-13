البيت الأبيض ينفي تورط بايدن في التهم الموجهة لترامب

نفى البيت الأبيض اليوم الثلاثاء، ما سماه "مزاعم" تورط الرئيس الأمريكي جو بايدن، بالتهم الموجهة للرئيس السابق دونالد ترامب.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير، إن الرئيس جو بايدن ليس متورطا بأي شكل من الأشكال في الاتهامات الموجهة لترامب حول حيازة وثائق سرية وعرقلة سير العدالة، وإصدار بيانات كاذبة.

جاء ذلك ردا على سؤال أحد الصحفيين حول علاقة بايدن بالتهم الموجهة للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

وأشارت إلى أن بايدن يدعم استقلالية التحقيق وإجراءات وزارة العدل الأمريكية، مضيفة: "نحن متسقون للغاية بهذا الصدد، ولهذا السبب وفيما يتعلق بالقضايا الجنائية فإننا ببساطة لا نعلق عليها".

ونوهت جان بيير بأن الإدارة الأمريكية "مستعدة" لمواجهة أي تهديدات أمنية قد تنشأ على خلفية الاتهامات الموجهة إلى ترامب.

ووصل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب اليوم الثلاثاء إلى محكمة في ميامي، لمواجهة اتهامات بإساءة التعامل مع أسرار حكومية.

وتم استدعاء ترامب للمثول أمام المحكمة الفيدرالية في مدينة ميامي يوم الثلاثاء، حيث من المتوقع أن يتم اتخاذ إجراءات رسمية للإعلان عن التهم الموجهة إليه وإتاحة الفرصة له للرد عليها.

كما سيتم تحديد إجراءات الحجز الاحتياطي والجدول الزمني للجلسات القضائية اللاحقة.

ويواجه ترامب 37 تهمة جنائية تتعلق بحيازة وثائق سرية وعرقلة سير العدالة، وإصدار بيانات كاذبة، يمكن أن تصل عقوبتها إلى نحو 20 عاما من السجن.

وبحسب السجلات، احتفظ ترامب بوثائق سرية تتضمن أسرارا نووية بعد مغادرته البيت الأبيض، كما تتضمن الوثائق معلومات تتعلق بالأنشطة العسكرية للدول الأجنبية والولايات المتحدة، وتضمنت تفاصيل حول قدرات نووية لدولة أجنبية.

المصدر: نوفوستي