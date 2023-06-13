ترامب يصل إلى المحكمة في ميامي لمواجهة 37 تهمة مختلفة (فيديوهات)

وصل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إلى محكمة في ميامي اليوم الثلاثاء، لمواجهة اتهامات بإساءة التعامل مع أسرار حكومية.

هذا وتم تشديد الإجراءات الأمنية حول المحكمة وسط المدينة، حيث من المتوقع أن ينفي ترامب أكثر من 30 تهمة تتعلق بنقل عشرات الوثائق السرية بشكل غير قانوني عند مغادرته البيت الأبيض في عام 2021، وعرقلة جهود استردادها.

وأصبح ترامب أول رئيس في التاريخ الأمريكي تتهمه هيئة محلفين فيدرالية كبرى.

BREAKING: The Trump arraignment is moments away as his motorcade arrived at the Miami Courthouse moments ago, as seen in the video below.



This is the first time ever that any former US President has been arraigned in a federal criminal case. It's only the second time a former… pic.twitter.com/W0zx33Rtja — Brian Krassenstein (@krassenstein) June 13, 2023

President Trump arrives at courthouse 🙏 pic.twitter.com/AYPPoIBO9Q — Freedom 🇺🇸🦅 (@PU28453638) June 13, 2023

وتم استدعاء ترامب للمثول أمام المحكمة الفيدرالية في مدينة ميامي يوم الثلاثاء، حيث من المتوقع أن يتم اتخاذ إجراءات رسمية للإعلان عن التهم الموجهة إليه وإتاحة الفرصة له للرد عليها.

كما سيتم تحديد إجراءات الحجز الاحتياطي والجدول الزمني للجلسات القضائية اللاحقة.

ويواجه ترامب 37 تهمة جنائية تتعلق بحيازة وثائق سرية وعرقلة سير العدالة، وإصدار بيانات كاذبة، يمكن أن تصل عقوبتها إلى نحو 20 عاما من السجن.

وبحسب السجلات، احتفظ ترامب بوثائق سرية تتضمن أسرارا نووية بعد مغادرته البيت الأبيض، كما تتضمن الوثائق معلومات تتعلق بالأنشطة العسكرية للدول الأجنبية والولايات المتحدة، وتضمنت تفاصيل حول قدرات نووية لدولة أجنبية.

المصدر: نوفوستي + "فرانس برس"