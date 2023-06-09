ترامب يواجه 37 تهمة جنائية بشأن حيازة وثائق سرية

أظهرت سجلات محاكمة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، مواجهته 37 تهمة جنائية تتعلق بحيازة وثائق سرية وعرقلة سير العدالة وإصدار بيانات كاذبة.

وبحسب السجلات، احتفظ ترامب بوثائق سرية تتضمن أسرارا نووية بعد مغادرته البيت الأبيض، كما تتضمن الوثائق معلومات تتعلق بالأنشطة العسكرية للدول الأجنبية والولايات المتحدة، وتضمنت تفاصيل حول قدرات نووية لدولة أجنبية.

ووفقا للسجلات، فإنه من الممكن أن يواجه عقوبة قصوى تصل إلى 20 عاما في السجن.

ويوم أمس الخميس، أعلنت السلطات الأمريكية عزمها توجيه لائحة اتهام ضد ترامب في سبع تهم تتعلق بالتعامل غير السليم مع الوثائق السرية وعرقلة سير العدالة.

ويواصل السياسي نفسه الإصرار على براءته، وأشار أيضا إلى أنه تم العثور على "1850 صندوقا" من الوثائق السرية في منزل ومكتب رئيس الدولة الحالي جو بايدن، والذي من المفترض أنها كانت موجودة لديه عندما كان مواطنا عاديا.

وفي مايو، وجهت بالفعل إلى الرئيس السابق للولايات المتحدة تهمة التلاعب في مستندات تجارية أثناء معالجة مدفوعات لإخفاء معلومات مهمة، بما في ذلك علاقة مزعومة مع الممثلة الإباحية ستورمي دانيلز، ودفع بأنه غير مذنب في هذه الجرائم.

المصدر: وكالات