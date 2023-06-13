لوكاشينكو: يمكننا التنسيق مع روسيا باستخدام الأسلحة النووية خلال مكالمة واحدة

أكد رئيس بيلاروس، ألكسندر لوكاشينكو، في مقابلة مع قناة روسيا -1 التلفزيونية، أن التنسيق مع روسيا في استخدام الأسلحة النووية ليس بمشكلة ومن الممكن أن يحدث ذلك بمكالمة هاتفية واحدة.

وأوضح لوكاشينكو: "إذا بدأ الصراع الحقيقي، فهل علي أن أنظر حولي؟.. بصراحة سأحمل الهاتف وبمكالمة هاتفية في أي لحظة سيتم التنسيق والعمل مباشرة، لذلك حتى الآن لا توجد مشكلة في التنسيق بشأن ذلك ".

وذكر أن الأسلحة النووية التي نشرتها روسيا في بيلاروس "أقوى بثلاث مرات من تلك المستخدمة في هيروشيما وناكازاكي".

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في مارس الماضي، أن موسكو ومينسك اتفقتا على نشر أسلحة نووية تكتيكية على أراضي بيلاروس.

كما أكد بوتين أن روسيا نشرت 10 طائرات في بيلاروس قادرة على حمل أسلحة نووية.

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المصدر: تاس