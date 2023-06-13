البنتاغون: حزمة المساعدات الجديدة لكييف تشمل برادلي وسترايكر

ذكرت وزارة الدفاع الأمريكية، أن حزمة المساعدات الجديدة لأوكرانيا تضمنت 15 عربة قتال من طراز "برادلي"، وعشر ناقلات جند مدرعة من طراز "سترايكر"، كجزء من المساعدات الجديدة.

وكشف البنتاغون عن حزمة المساعدات الجديدة لأوكرانيا، والتي بلغت قيمتها 325 مليون دولار.

كما أوضح: "بالإضافة إلى برادلي وسترايكر، سيحصل الأوكرانيون على ذخيرة لأنظمة الصواريخ المضادة للطائرات ناسامس، وأنظمة الدفاع الجوي المحمولة من طراز ستينغر وأنظمة الصواريخ المضادة للدبابات جافلين و تاو و أي تي 4، بالإضافة إلى قذائف مدفعية من عيار 155 و105 ملم، وصواريخ لأنظمة إطلاق الصواريخ المتعددة هيمارس، وذخائر وقنابل يدوية، وأنظمة اتصالات، وقطع غيار".

كما أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن خسائر القوات الأوكرانية تتراوح بين 25% و30% من حجم المعدات العسكرية التي تم تسليمها إليهم من الغرب.

واعتبرت وزارة الخارجية الروسية، إمداد دول حلف "الناتو" لأوكرانيا بالأسلحة "لعبا بالنار"، وتحريضا يؤجج الأزمة، ويقوض فرص السلام، وقد يؤدي إلى نشوب حرب نووية.

كما حذرت وزارة الدفاع الروسية، الدول الغربية من إمداد أوكرانيا بالأسلحة، وتوعدت بسحقها على الأراضي الأوكرانية.

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المصدر: نوفوستي