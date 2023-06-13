مستشار سابق في البنتاغون يتنبأ بالأراضي التي ستحررها القوات الروسية

قال المستشار السابق بوزارة الدفاع الأمريكية دوغلاس ماكغريغور، إن الجيش الروسي سيعمل على تحرير أوديسا وخاركوف بعد فشل هجوم القوات الأوكرانية.

وأوضح ماكغريغور في حديث لصحيفة The American Conservative، أن هجوم الربيع الأوكراني، والآن تبعه هجوم الصيف توقفا، أو انتهيا بهزيمة ساحقة لقوات كييف.

ويعتقد أن القوات الأوكرانية ستهزم تحت ضغط الهجمات الروسية الدقيقة باستخدام المسيرات والضربات الصاروخية والمدفعية الموجهة.

وأضاف " في المرحلة الحالية هنالك احتمال كبير بأن تشن القوات الروسية هجمات عدوانية ضد أوكرانيا، فروسيا تمتلك الكثير من الخيارات".

وأكد ماكغريغور، في وقت سابق، أن معدات دول "الناتو" لا تساعد القوات الأوكرانية على تحقيق نجاح كبير خلال الهجوم.

المصدرك نوفوستي