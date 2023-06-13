CNN: الجيش الأوكراني خسر 15% من مدرعات "برادلي" الأمريكية

أفادت شبكة CNN الأمريكية نقلا عن بيانات من بوابة Oryx الهولندية بأنه تم تدمير أو إتلاف أو التخلي عن 16 مدرعة أمريكية من أصل 109 من طراز Bradley "برادلي" في الأيام القليلة الماضية.

جاء ذلك في الوقت الذي يجادل فيه المحللون بأنه بالنظر إلى حجم الأعمال العسكرية وطول الجبهة، فإن مثل هذه الخسائر كانت متوقعة، حيث تشير بوابة Oryx كذلك إلى فقدان القوات المسلحة الأوكرانية 3600 قطعة على الأقل من المعدات العسكرية منذ فبراير 2022.

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وفي وقت سابق، كانت مراسلة صوت أمريكا كارلا باب، قد نقلت عن "البنتاغون" قوله إن الولايات المتحدة الأمريكية قد تعلن يوم الثلاثاء عن تقديم حزمة مساعدات عسكرية جديدة إلى أوكرانيا، والتي ستشمل، ضمن أشياء أخرى، عربات Stryker ومدرعات Bradley، وكذلك الذخيرة.

ووفقا لما أوردته وزارة الدفاع الروسية، فإن القوات المسلحة الأوكرانية تقوم، منذ 4 يونيو بمحاولات هجومية فاشلة، بينما تكبدت خسائر فادحة في الأفراد والمعدات، وفي 6 يونيو قال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو إن القوات الروسية صدت في غضون 3 أيام جميع محاولات الهجوم المضاد "الذي طال انتظاره" للقوات المسلحة الأوكرانية، فيما بلغت خسائر الجانب الأوكراني 3715 فردا.

وكما يبدو مما نشرته وكالة "بلومبرغ" فإن الغرب يعترف بخسائر كبيرة للقوات المسلحة الأوكرانية، بينما كتبت صحيفة "بوليتيكو" نقلا عن ممثلين في إدارة واشنطن بأن تقديم المزيد من المساعدات إلى كييف يعتمد على نجاح الهجوم المضاد.

المصدر: تاس