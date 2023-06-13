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الدفاع الروسية تستعرض غنائمها من دبابات ليوبارد الألمانية ومدرعات برادلي الأمريكية

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قالت وزارة الدفاع الروسية إن قواتها استحوذت على دبابات طراز "ليوبارد" ومدرعات BMP برادلي الأمريكية تركها جنود أوكران عقب فرارهم من مواقعهم في محور زابوروجيه.

ونشرت الوزارة في حسابها على تغرام مقطع فيديو للدبابات والمدرعات التي تركها الجنود الأوكرانيون ولاذوا بالفرار.

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وجاء في بيان الوزارة: "وحدات مجموعة فوستوك التابعة للقوات الروسية المسلحة استحوذت على دبابات العدو ليوبارد الألمانية و(المدرعات)عربات المشاة القتالية  BMP برادلي الأمريكية..في محور زابوروجيه".

ولفتت الوزارة إلى أن "محرك بعض تلك الآليات العسكرية كان يعمل لدى وصول قواتنا، مما يدل على سرعة هروب القوات الأوكرانية من مواقعهم".

وسبق أن أعلنت الدفاع الروسية عن تدمير قواتها لعدد من دبابات ليوبارد على مدار الأيام الماضية وتدمير صواريخ بريطانية وأمريكية الصنع والعديد من أسلحة الناتو في محوري زابوروجيه ودونيتسك حيث تحاول القوات الأوكرانية شن محاولات هجومية فاشلة ضمن هجومها المضاد.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية

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