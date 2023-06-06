الدفاع الروسية تنشر لأول مرة لقطات لتدمير دبابات "ليوبارد" الألمانية خلال هجوم كييف المضاد (فيديو)

عرضت وزارة الدفاع الروسية لأول مرة، تسجيل فيديو لتدمير دبابات "ليوبارد" الألمانية خلال محاولة شن القوات الأوكرانية هجومها المضاد.

وتُظهر لقطات من نظام الرؤية على متن طائرة مروحية هجومية روسية إطلاق صواريخ موجهة على مركبات مدرعة للعدو مع صورة ظلية مميزة للمركبات القتالية الألمانية الصنع.

وأوضحت الوزارة أن الفيديو يعرض لحظة إصابة دبابات ليوبارد وتدميرها.

ووفقا لوزارة الدفاع، خلال اليوم الماضي، صدت وحدات مجموعة "فوستوك" الروسية هجمات القوات الأوكرانية على محور جنوب دونيتسك، مدمرة أكثر من 1500 جندي أوكراني و28 دبابة، بما في ذلك ثمانية من طراز "ليوبارد" وثلاث دبابات على عجلات من طراز AMX-10RCs فرنسية الصنع.

وتم تطوير دبابة "ليوبارد 2" من قبل المتخصصين في شركة KMW الألمانية لمواجهة الجيل الجديد من الدبابات السوفيتية في السبعينيات، ومنذ ذلك الحين، تم تحديثها عدة مرات، وتنتجها الآن شركة Rheinmetall الألمانية. وفي المجموع، تم إنتاج أكثر من 3.5 ألف دبابة "ليوبارد 2" بتعديلات مختلفة.

وبحسب حكومة ألمانيا، تعهد الحلفاء الغربيون بتزويد كييف بأكثر من مائة مركبة قتالية من هذا النوع. بالإضافة إلى ذلك، أفيد بأنه يمكن نقل حوالي 170 دبابة "ليوبارد 1" مسلحة بمدفع 105 ملم ورشاشين من طراز MG3 إلى القوات الأوكرانية.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية