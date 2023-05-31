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كييف تعلن تسلمها 60 دبابة من الدول الغربية

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كييف تعلن تسلمها 60 دبابة من الدول الغربية
Gettyimages.ru
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أعلن وزير الدفاع الأوكراني أليكسي ريزنيكوف، أن كييف تلقت حوالي 60 دبابة من صنع غربي.

وقال ريزنيكوف إن "التحالف (لتوريد دبابات ليوبارد) يضم ألمانيا وبولندا وهولندا والسويد والبرتغال وإسبانيا وكندا"، مشيرا إلى أن "لدى كييف حتى الآن كتيبتين من 30 دبابة ليوبارد لكل منهما، أي حوالي 60 في المجموع".

ووفقا له، زودت كذلك فرنسا كييف بدبابات "AMX-10RC" ذات العجلات، وبريطانيا أرسلت دبابات "تشالنجر" والولايات المتحدة الأمريكية - أبرامز.

وفي 25 يناير أكد مجلس الوزراء الألماني أنه سيرسل 14 دبابة "ليوبارد 2" إلى أوكرانيا، وسيسمح لدول أخرى بإعادة تصدير هذه المركبات.

ووافقت الحكومة الألمانية في 7 فبراير الماضي، على تسليم كييف 178 دبابة "ليوبارد 1A5".

وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية في مارس الماضي، أنها تخطط لإرسال 31 دبابة "أبرامز" من مخزونها إلى أوكرانيا بحلول الخريف.

المصدر: تاس

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