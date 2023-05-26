الجيش الألماني يطلب 18 دبابة "ليوبارد 2" جديدة بدل التي أرسلت إلى أوكرانيا

أعلنت شركة الدفاع "كراوس-مافاي فيغمان" اليوم الجمعة، أن الجيش الألماني طلب 18 دبابة جديدة من طراز "ليوبارد2"، لتحل محل أخرى أرسلت إلى أوكرانيا في وقت سابق من العام الجاري.

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وأفادت شركة "كراوس-مافاي فيغمان" بأن عقد دبابات "ليوبارد2" وقع مع المكتب الاتحادي للمعدات العسكرية، فيما لم تقدم الشركة تفاصيل مالية لكن لجنة الموازنة بالبرلمان الألماني وافقت يوم الأربعاء على تمويل بنحو 525 مليون يورو.

وذكرت الشركة أن تسليم الدبابات الجديدة سيبدأ في 2025، حيث تتضمن الصفقة خيارات بإضافة عدد من دبابات "ليوبارد2 إيه 8" الأخرى، كما ستنتج الشركة أيضا 12 مدفع هاوتزر ذاتي الإطلاق جديدا للجيش الألماني ضمن خيار إضافي اتفق عليه في مارس.

هذا وضغطت وزارة الدفاع الألمانية للحصول على دبابات جديدة في أقرب فرصة، بعد موافقة الحكومة أواخر ينايرعلى تزويد أوكرانيا بنحو 14 دبابة من طراز "ليوبارد2 إيه 6"، بينما زاد هذا العدد بعدها بأسابيع قليلة ليصل إلى 18 دبابة بعدما هرعت برلين ودول أخرى لتقديم كتيبتين من دبابات "ليوبارد2" لكييف.

وافقت ألمانيا والدنمارك وهولندا أيضا على تزويد أوكرانيا بدبابات "ليوبارد1" بعد صيانتها، وهو نموذج أقدم من الدبابة لم يستخدمه الجيش الألماني منذ نحو عقدين.

وكان الخبير العسكري الروسي أليكسي ليونكوف، قد أكد أن لدى الجيش الروسي وسائل عديدة لتدمير دبابات ليوبارد الألمانية التي سترسل إلى أوكرانيا.

وأشار الخبير في حديث لصحيفة "إزفيستيا" في معرض تعليقه على ما كتبه المحلل بيورن ستريتزل في صحيفة بيلد، بأن لدى روسيا على الأقل ثلاثة أنواع من الأسلحة يمكنها تدمير دبابات ليوبارد التي سترسل إلى أوكرانيا، إلى أن المقصود هنا ألغام ТМ-62 والمركبات القتالية الروسية والصواريخ الموجهة المضادة للدبابات.

المصدر: "أ ب" + صحيفة "إزفيستيا"