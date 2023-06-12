صرح رئيس حركة "نحن مع روسيا" فلاديمير روغوف، بأن المعارك "الأصعب" تدور رحاها في جبهة فريمفسكي الواقعة في مقاطعة زابوروجيه.

وقال روغوف، إن الجبهة تخضع حاليا لسيطرة القوات المسلحة الروسية، وانضم الطيران إلى الأعمال العسكرية حيث شاركت مروحيات "مي – 28" و"كا – 52".

وأضاف رئيس حركة "نحن مع روسيا"، أن المعارك في منطقة بلدة أوروزينوي شديدة الضراوة، وما زالت المواقع الأوكرانية في الضواحي الشرقية للبلدة.

وتمكنت القوات الروسية من دحر التشكيلات الأوكرانية في شمال ماكاروفكا نتيجة للهجوم المضاد الفعال والسريع من قبل الفرقة 127. وتحافظ القوات الأوكرانية من اللواء 35 مشاة البحرية، على الدفاع في عدة نقاط إطلاق نار منظمة.

وبلدتا ليفادنوي ونوفوداروك أصبحت ضمن "المنطقة الرمادية" - بعد أن تكبدت قوات كييف خسائر فادحة، وفر الجنود الأوكرانيون منها إلى الغابات.

وفي وقت سابق، أفادت الأنباء أن مدفعية القوات الروسية دمرت مدفعية ذاتية الدفع من طراز "كراب" البولندية بشكل كامل في مدينة أرتويموفسك.

المصدر: الوكالة الفيدرالية للأنباء