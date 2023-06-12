صرح المسؤول السياسي في فرقة المتطوعين الروسية "تيغر"، بأن قيادة القوات الأوكرانية لا تهتم بإجلاء جثث المسلحين القتلى على خط التماس بالقرب من مدينة أوغليدار.

وقال المسؤول: "الجثث ملقاة منذ أكتوبر الماضي. لا يمكن تسميتها بالجثث بعد الآن. لقد دفناها، ونعرف الأماكن. لا تزال قريبة من السطح. هناك جثث مفخخة بينها. لقد أزالوا الألغام بأنفسهم، لأن الجثث قد تحللت، هذه هي الطريقة التي يعاملون بها مقاتليهم".

وبحسب الضابط، لم تحاول قيادة القوات الأوكرانية أبدا إجراء اتصال وطلب تبادل جثث القتلى.

وأضاف المسؤول: "لم يحاول أحد الاتصال بنا. نحن دائما على استعداد للاتصال، على الرغم من أننا نعرف كيف يعاملون رجالنا".

ويؤكد المسؤول السياسي أن المسلحين الأوكرانيين يسخرون بشكل ممنهج من جثث الجنود الروس.

المصدر: نوفوستي