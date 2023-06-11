السلطات تطلق سراح رئيسة الوزراء الاسكتلندية السابقة دون توجيه أي تهم

أفرجت السلطات عن رئيسة وزراء اسكتلندا السابقة (2014-2023) نيكولا ستورجون، بعد استجوابها من قبل الشرطة في إطار التحقيق بتمويل الحزب الوطني الاسكتلندي الحاكم في المنطقة.

وذكرت ذلك قناة "سكاي نيوز" اليوم الأحد نقلا عن بيان للشرطة، وجاء فيه: "تم إطلاق سراح السيّدة البالغة من العمر 52 عاما بعد أن احتُجزت اليوم 11 يونيو، كمشتبه فيها بقضية تمويل الحزب الوطني الاسكتلندي دون توجيه أي تهمة إليها في إطار تحقيق مستمر".

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وأضاف بيان الشرطة: "تم استجواب السيّدة من قبل رجال المباحث في اسكتلندا بعد أن تم اعتقالها في الساعة 10:09 صباحا (12:09 بتوقيت موسكو). وأخلي سبيلها في الساعة 17:24 (19:24 بتوقيت موسكو)".

وأشارت "سكاي نيوز" إلى أنّ هذا كله يتعلق بستورجون التي أعلنت في بداية العام استقالتها من منصب رئيس وزراء اسكتلندا وزعامة الحزب الوطني الاسكتلندي.

يشار إلى أنه في وقت سابق، وفي إطار عملية التحقيق أيضا، أوقفت الشرطة الاسكتلندية زوج ستورجون، والسكرتير التنفيذي السابق للحزب الوطني الاسكتلندي بيتر موريل، وأمين صندوق الحزب السابق كولين بيتي. وجميعهم تم أإطلاق سراحهم دون توجيه أي تهم بحقهم.

هذا وتحقق الشرطة المحليّة في شكاوى من المانحين الماليين للحزب بشأن اختلاس 600 ألف جنيه إسترليني (750 ألف دولار) من الأموال المخصّصة لشن حملة من أجل استفتاء جديد على استقلال اسكتلندا في 2017-2019.

المصدر: تاس