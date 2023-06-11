"فرانس برس": توقيف رئيسة الوزراء الاسكتلندية السابقة نيكولا ستورجن

أفادت وسائل إعلام بريطانية، بتوقيف رئيسة الوزراء الاسكتلندية السابقة نيكولا ستورجن، اليوم الأحد، في إطار تحقيق في السجلات المالية لحزبها.

وذكرت وكالة "فرانس برس" نقلا عن الشرطة الاسكتلندية: "أوقفت اليوم الأحد، امرأة في الـ 52 من العمر كمشتبه بها في إطار التحقيق الجاري حول تمويل الحزب الوطني الاسكتلندي وأمواله".

فيما أكدت وسائل إعلام بريطانية أن المرأة المذكورة في بيان الشرطة هي ستورجن.

وسبق أن أوقف بيتر موريل زوج ستورجن في سياق التحقيق نفسه في أبريل.

وتتناول التحقيقات خصوصا استخدام تبرعات بقيمة 600 ألف جنيه إسترليني (750 ألف دولار) تم جمعها في السنوات الأخيرة لتنظيم استفتاء جديد على الاستقلال، وهو مشروع مجمد حاليًا في مواجهة رفض لندن.

المصدر: أ ف ب