نائب أمين عام "الناتو": لا يوجد إجماع داخلي لدينا على انضمام أوكرانيا للحلف

أعلن نائب الأمين العام لحلف "الناتو"، ميرتشيا جيوانا، أنه لا يوجد حاليا اجماع داخل الحلف على انضمام أوكرانيا الى عضوية حلف شمال الأطلسي.

وقال جيوانا: "في الوقت الحالي، لا يوجد إجماع داخل الناتو حول موضوع دخول أوكرانيا إلى الحلف. وأعتقد أن هذا واضح لزيلنسكي أيضا، في وقت تدور فيه مثل هذه الحرب الكبيرة والمعقدة، ينبغي تأجيل انضمام أوكرانيا إلى الناتو".

وشدد نائب الأمين العام على أن المناقشات داخل الحلف حول أوكرانيا مكثفة، وخلال القمة في فيلنيوس، سيجلس زيلينسكي إلى نفس الطاولة مع رؤساء الدول الأعضاء في "الناتو".

وأضاف: "من الواضح الآن أن أوكرانيا أقرب إلى الناتو والديمقراطيات الغربية أكثر من أي وقت مضى. ستكون هناك قمة لحلف شمال الأطلسي في فيلنيوس، وإذا سارت الأمور على ما يرام، لا يمكنني توقع المفاوضات داخل الحلف التي تجري بكثافة كبيرة هذه الأيام ومن ثم فمن المحتمل أن يكون زيلينسكي أيضا على طاولة المفاوضات مع رؤساء الدول الأعضاء في الناتو. ستكون هذه بادرة رمزية بحتة. ونحن، سندعم أوكرانيا".

وفي وقت سابق، قال زيلينسكي إن كييف تأمل في تلقي دعوة واضحة للحلف في قمة "الناتو" في يوليو بفيلنيوس. كما أشار إلى أن القوات الأوكرانية تشعر بخيبة أمل لأن أوكرانيا لم تتلق بعد ردا إيجابيا واضحا حول الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي.

وأفادت تقارير إعلامية أن أوكرانيا وحلفاءها يخططون لعقد قمة سلام عالمية بشأن تنفيذ "صيغة السلام" الأوكرانية قبل اجتماع قادة الناتو في فيلنيوس، في الفترة من 11 إلى 12 يوليو.

المصدر: نوفوستي