المندوبة الأمريكية لدى "الناتو": انضمام أوكرانيا إلى الحلف قبل نهاية الصراع غير وارد

قالت المندوبة الأمريكية لدى "الناتو" جوليان سميث، أنه من المرجح ألا تقبل الدول الغربية بانضمام كييف إلى الناتو قبل انتهاء الأزمة الحالية والصراع، لكنها تتفاوض لإرسال إشارة دعم لها.

وأشارت جوليان سميث في مقابلة مع صحيفة "بوليتيكو"، بأن "الدول الغربية تتفاوض لإرسال إشارة دعم إلى كييف".

وأضافت سميث: "أعتقد أن الحلفاء يتفقون الآن على أن دعوة أوكرانيا إلى الناتو غير مرجحة طالما أنها متورطة في الأزمة الأوكرانية على نطاق واسع".

كما أوضحت أن "الناتو" يريد إظهار دعم طويل الأمد لكييف بقمة الحلف في فيلنيوس المتوقع عقدها في 11 و12 يوليو المقبل.

وقال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في 2 يونيو، إن كييف تتفهم استحالة الانضمام إلى الحلف طالما استمرت الأزمة الأوكرانية.

كما صرح وزير الخارجية الليتواني غابرييلوس لاندسبرغيس بأنه لا يتوقع من قمة الناتو المقبلة التي تستضيفها بلاده، وضع أي خطوات محددة خاصة بعضوية أوكرانيا في الحلف مستقبلا.

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المصدر: تاس