 
مباشر

ليتوانيا لا تتوقع وضع خطوات محددة بقبول أوكرانيا في الناتو خلال قمة فيلنيوس

أخبار العالم

ليتوانيا لا تتوقع وضع خطوات محددة بقبول أوكرانيا في الناتو خلال قمة فيلنيوس
Globallookpress IMAGO/Janine Schmitz/photothek.de
وزير الخارجية الليتواني غابرييلوس لاندسبرغيس
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/vgzf

صرح وزير الخارجية الليتواني غابرييلوس لاندسبرغيس بأنه لا يتوقع من قمة الناتو المقبلة التي تستضيفها بلاده، وضع أي خطوات محددة خاصة بعضوية أوكرانيا في الحلف مستقبلا.

وقال لاندسبرغيس في حديث لإذاعة RFI الفرنسية، يوم الخميس: "أعتقد أن أفضل نتيجة (للقمة) ستكون الالتزام الثابت (بقبول أوكرانيا في الناتو)، الذي سيتيح لكييف فهما بشأن ما يمكن أن تتوقعه، والتأكد من أن هذا ليس وعدا فارغا للسنوات الـ 15 المقبلة".

إقرأ المزيد
زيلينسكي يطالب بضمانات أمنية مكتوبة من الناتو خلال قمة فيلنيوس
زيلينسكي يطالب بضمانات أمنية مكتوبة من الناتو خلال قمة فيلنيوس

وتابع: "يجب أن يكون هناك جدول وخطوات محددة ونوع من الترتيب للأعمال. وهذه مناقشة غير سهلة. ولدينا أكثر بقليل من شهر واحد من الوقت، وليس بوسعي أن أقول ما إذا سنتمكن من تحقيق ذلك".

وكان الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ قد صرح بأنه من السابق لأوانه الحديث عن أي تفاصيل بشأن عضوية أوكرانيا في الناتو خلال قمة الحلف في فيلنيوس في يوليو المقبل.

المصدر: تاس

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا