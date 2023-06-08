ليتوانيا لا تتوقع وضع خطوات محددة بقبول أوكرانيا في الناتو خلال قمة فيلنيوس

صرح وزير الخارجية الليتواني غابرييلوس لاندسبرغيس بأنه لا يتوقع من قمة الناتو المقبلة التي تستضيفها بلاده، وضع أي خطوات محددة خاصة بعضوية أوكرانيا في الحلف مستقبلا.

وقال لاندسبرغيس في حديث لإذاعة RFI الفرنسية، يوم الخميس: "أعتقد أن أفضل نتيجة (للقمة) ستكون الالتزام الثابت (بقبول أوكرانيا في الناتو)، الذي سيتيح لكييف فهما بشأن ما يمكن أن تتوقعه، والتأكد من أن هذا ليس وعدا فارغا للسنوات الـ 15 المقبلة".

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وتابع: "يجب أن يكون هناك جدول وخطوات محددة ونوع من الترتيب للأعمال. وهذه مناقشة غير سهلة. ولدينا أكثر بقليل من شهر واحد من الوقت، وليس بوسعي أن أقول ما إذا سنتمكن من تحقيق ذلك".

وكان الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ قد صرح بأنه من السابق لأوانه الحديث عن أي تفاصيل بشأن عضوية أوكرانيا في الناتو خلال قمة الحلف في فيلنيوس في يوليو المقبل.

المصدر: تاس