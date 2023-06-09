 
مباشر

أكبر عملية في تاريخ تركيا.. الأجهزة الأمنية تصادر مليار دولار من الأموال المزورة

أخبار العالم

أكبر عملية في تاريخ تركيا.. الأجهزة الأمنية تصادر مليار دولار من الأموال المزورة
Legion-Media
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/vh83

صادرت قوات الأمن التركية الجمعة ما قيمته مليار دولار من الأموال المزورة في مستودع بمدينة إسطنبول، وألقت القبض على ستة أشخاص من بينهم ثلاثة سويديين والبقية من بريطانيا وغانا وتركيا.

وذكر مكتب حاكم إسطنبول أن "قوات الدرك تعقبت المشتبه بهم بمستودع في منطقة كاغتهانة بإسطنبول، حيث ضبطوا أوراق نقدية مزورة من فئة 100 دولار، كان من المقرر إرسالها إلى دول إفريقية".

وبحسب المصادر، كان الأشخاص ينقلون كميات كبيرة من طرود الشحن والصناديق إلى المستودع.

كما تم تفتيش منازل المشتبه بهم ومصادرة أموالهم ومجوهراتهم، وإخطار القنصليتين السويدية والغانية.

وأكدت المصادر الأمنية أن هذه الكمية من الأموال المزورة تعتبر الأكبر بين الكميات المضبوطة في تاريخ تركيا.

إقرأ المزيد
هبوط قياسي جديد لليرة التركية
هبوط قياسي جديد لليرة التركية
إقرأ المزيد
تركيا.. ضبط أكثر من 22 ألف قطعة أثرية تاريخية جنوب شرق البلاد
تركيا.. ضبط أكثر من 22 ألف قطعة أثرية تاريخية جنوب شرق البلاد

المصدر: وسائل إعلام تركية 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا