أكبر عملية في تاريخ تركيا.. الأجهزة الأمنية تصادر مليار دولار من الأموال المزورة

صادرت قوات الأمن التركية الجمعة ما قيمته مليار دولار من الأموال المزورة في مستودع بمدينة إسطنبول، وألقت القبض على ستة أشخاص من بينهم ثلاثة سويديين والبقية من بريطانيا وغانا وتركيا.

وذكر مكتب حاكم إسطنبول أن "قوات الدرك تعقبت المشتبه بهم بمستودع في منطقة كاغتهانة بإسطنبول، حيث ضبطوا أوراق نقدية مزورة من فئة 100 دولار، كان من المقرر إرسالها إلى دول إفريقية".

وبحسب المصادر، كان الأشخاص ينقلون كميات كبيرة من طرود الشحن والصناديق إلى المستودع.

كما تم تفتيش منازل المشتبه بهم ومصادرة أموالهم ومجوهراتهم، وإخطار القنصليتين السويدية والغانية.

وأكدت المصادر الأمنية أن هذه الكمية من الأموال المزورة تعتبر الأكبر بين الكميات المضبوطة في تاريخ تركيا.

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المصدر: وسائل إعلام تركية