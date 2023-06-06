هبوط قياسي جديد لليرة التركية

يواصل سعر صرف الدولار واليورو اليوم الثلاثاء، الارتفاع أمام الليرة التركية منذ إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية التركية.

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واستهل الدولار تعاملات اليوم بسعر صرف 21.67 ليرة، وهو رقم قياسي متدن جديد للعملة الوطنية في تركيا، لكن الليرة قلصت الخسائر حيث استقرت عند 21.46 ليرة.

وفي المقابل تجاوز اليورو حاجز 23 ليرة لأول مرة في تاريخه ليسجل 23.71 ليرة، ثم يستقر بعدها إلى 23.10 ليرة.

وكان وزير الخزانة والمالية التركي الجديد محمد شيمشاك، أكد عقب تسلم المنصب أنه "لم يعد أمام تركيا خيار سوى العودة للمسار العقلاني"، مشددا على "أهمية اتباع الاقتصاد التركي للقواعد العالمية، من أجل تحقيق الرفاهية"، ومؤكدا أن "أولويته ستتمحور حول تحقيق الاستقرار المالي الكلي" في البلاد.

من جهة أخرى، أعلنت هيئة الإحصاء التركية، أن معدل التضخم النقدي السنوي في شهر مايو بلغ 39.59 في المئة،.

المصدر: صحيفة زمان