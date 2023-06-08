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وفد موسكو يفتح فصول اللغة الروسية في سوريا (صور)

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وفد موسكو يفتح فصول اللغة الروسية في سوريا (صور)
RT
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شارك وفد برئاسة نائب رئيس دائرة العلاقات الاقتصادية والخارجية لمدينة موسكو إيغور تكاتش في رحلة عمل لمقر التنسيق الروسي لإعادة اللاجئين السوريين وتأهيل البنية التحتية سوريا.

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وفي إطار هذه الزيارة حضر وفد موسكو مراسم افتتاح فصول اللغة الروسية في "مدرسة البطل باسل الأسد" في حمص و"مدرسة نذير نبعة" في دمشق وم"درسة أكاديمية الإبداع" () في السويداء.

وتم تجهيز الفصول بأجهزة مكتبية حديثة (السبورات التفاعلية وأجهزة العرض وأجهزة الكمبيوتر المحمولة والطابعات) بالإضافة إلى مواد تعليمية عن اللغة الروسية والأدب الروسي. أما المدرسة في السويداء فتم تزويدها بالآلات الموسيقية ومعدات التقنية لافتتاح فصل موسيقي.

وفد موسكو يفتح فصول اللغة الروسية في سوريا (صور)
RT
وفد موسكو يفتح فصول اللغة الروسية في سوريا (صور)
RT
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وتحدث إيغور تكاتش أثناء هذه الزيارة عن العمل الذي تقوم به موسكو بدعم الروس المقيمين في الخارج لتعزيز اللغة الروسية وزيادة رقعة التعليم بها.

المصدر: RT

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