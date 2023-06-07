الدفاع الروسية: الوفد الروسي نفذ 9 عمليات إنسانية في سوريا

أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن الوفد الروسي المشترك بدأ عمله في سوريا، وأنه في اليوم الأول قام أعضاؤه بتنفيذ 9 عمليات إنسانية لسكان ريف دمشق ومدينتي اللاذقية وطرطوس.

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وجاء في بيان صدر عن الوزارة: "أجرى ممثلون من الوفد الروسي المشترك في اليوم الأول من عملهم في سوريا 9 عمليات إنسانية. وقام رئيس القسم اللوجستي في الإدارة الرئاسة الروسية فلاديمير لونكوف وممثلون من وزارة الدفاع الروسية بتسليم الطرود الغذائية والضروريات".

وأضاف البيان أنه تم إعطاء سكان مدينة صافيتا أيقونات صنعت في ورشة دير القديس دانيلوف.

وإضافة إلى ذلك زار رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الدوما الروسي فلاديمير غوتينيف المركز الروسي للعلوم والثقافة "البيت الروسي" في دمشق، حيث نقل الطرود الغذائية والملابس والضروريات للسكان المحتاجين.

كما تم تسليم معدات طبية حديثة روسية الصنع لتهوية الرئة الصناعية للأطفال وأدوية ومستحضرات طبية أخرى إلى مستشفى ابن النفيس ونقل نحو 3 أطنان من المواد الغذائية والمستلزمات إلى مركز "خرجيلة" للإقامة المؤقتة للاجئين.

وأضاف البيان: "قام وفد وزارة الطوارئ الروسية برئاسة نائب الوزير الفريق ألكسي سيركو بتسليم دفعة من معدات الإطفاء والإنقاذ الحديثة إلى فوج الإطفاء في مدينة دمشق".

وأشار إلى أنه تم أثناء هذه الزيارة توقيع مذكرة تعاون مشترك بين وزارة الطوارئ الروسية ووزارة الإدارة المحلية والبيئة السورية.

وفي محافظة اللاذقية أجرى وفد مقاطعة نيجني نوفغورود الروسية عددا من العمليات الإنسانية وسلم خلالها معدات طبية وأدوية إلى مؤسسات طبية محلية. كما تم أثناء هذه الزيارة توقيع اتفاقية حول إقامة علاقات توأمة بين مدينتي دزيرجينسك الروسية واللاذقية السورية.

ومن المتوقع أن يستمر عمل الوفد الروسي المشترك في سوريا بحلول 9 يونيو الجاري.

المصدر: تاس