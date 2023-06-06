مساعدات إنسانية من وزارة الإعلام الروسية وRT إلى مدارس درعا (صور + فيديو)

قدمت وزارة الإعلام الروسية وقناة RT، مساعدات إنسانية إلى المدارس في محافظة درعا السورية.

وتتضمن المساعدات قرطاسية (دفاتر، وأقلام رصاص، مقصات، أقلام هايلايتر، غراء، مساطر، أشرطة لاصقة..)، ألواح تعليم، زجاجات مياه، كتب، آلة طباعة.

وتأتي هذه المساعدات ضمن مجموعة كبيرة من المساعدات التي تقدمها روسيا إلى الحكومة السورية، حيث تم أيضا يوم أمس توزيع مساعدات إنسانية للعائلات القاطنة في مركز الإقامة المؤقتة في الحرجلة بريف دمشق.

وتسلم مستشفى ابن النفيس بدمشق مساعدات تتضمن أجهزة ومستلزمات طبية، وتسلمت مديرية صحة اللاذقية دفعة مساعدات روسية تتضمن معدات طبية وأدوية.

RT

RT

المصدر: RT