RT العربية وكلية الإعلام بجامعة دمشق توقعان مذكرة تفاهم

وقعت قناة RT العربية مع كلية الإعلام بجامعة دمشق مذكرة تفاهم بهدف تعميق وتطوير علاقات التعاون العلمي بين الجانبين في المجال الإعلامي.

وتسعى المذكرة التي وقعتها السيدة مايا مناع مديرة قناة RT العربية والأستاذ الدكتور محمد أسامة الجبّان، رئيس جامعة دمشق، إلى تعزيز وتطوير التعاون الأكاديمي الإعلامي المشترك بين الجانبين وتدريب وتحسين المهارات العملية للطلاب على أساس المساواة والمنفعة المتبادلة.

RT

وبموجب المذكرة سيقوم الجانبان بتبادل المعلومات ويعملان على تطوير العلاقات في مجال تقديم المواد الإعلامية بالإضافة إلى تبادل مواضيع ومحتويات البرامج التلفزيونية والمشاريع الصوتية والبصرية بما يحقق الفائدة للجانبين.

RT

ونصت المذكرة على تنظيم وإجراء تدريب عملي مجاني للطلاب في الكلية عبر الإنترنت بما يسهم في تعزيز مهاراتهم الإعلامية، فضلا عن دعوة ممثلين عن القناة لحضور مناقشة مشاريع التخرج لطلاب الكلية لاختيار أفضل مشروع والاستفادة منه في موارد القناة.

وتعهد الجانبان قبل بدء المشاريع بمناقشة الشروط ووضع آليات لتنفيذ هذه البرامج والاتفاق على تفاصيل كل حالة على حدة من أجل ضمان تنفيذ برامج تدريبية قصيرة الأمد.

واتفق الجانبان على توقيع برامج تنفيذية لتحديد آليات وتفاصيل تنفيذ بنود المذكرة. ويتعهد الجانبان بتقديم الدعم للأشخاص المشاركين في برامج العمل وذلك عن طريق تزويدهم بالمعلومات والتسهيلات المطلوبة للتعاون، وضمن إطار القوانين النافذة في روسيا وسوريا.

وأكد الدكتور محمد العمر، نائب عميد كلية الإعلام للشؤون العلمية بجامعة دمشق على أهمية هذه المذكرة في إتاحة الفرصة لطلاب كلية الإعلام للتدريب العملي وتنمية مواهبهم ومهاراتهم الإعلامية بما يسهم في تسهيل دخولهم سوق العمل الإعلامي، فضلا عن تبادل الخبرات العلمية والأكاديمية بين أساتذة كلية الإعلام ومؤسسة "تي في نوفوستي" الروسية.

المصدر: RT