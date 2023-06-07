بوتين يبحث مع ولي العهد السعودي تقوية العلاقات التجارية ومشروعات الاستثمار والطاقة

أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين محادثة هاتفية مع ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، بحثا خلالها تقوية العلاقات التجارية وتنفيذ مشروعات الاستثمار واللوجستيات والطاقة.

وذكر بيان المكتب الصحفي للكرملين:"أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين محادثة هاتفية مع ولي عهد المملكة العربية السعودية محمد بن سلمان آل سعود".

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وأضاف: "تم تركيز الاهتمام بشكل خاص على الإجراءات المتعلقة بتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية وتنفيذ المشاريع الواعدة المشتركة في المملكة العربية السعودية. فضلا عن بحث مجالات الاستثمار ونقل اللوجستيات والطاقة".

تجدر الإشارة إلى أنه في بداية يونيو الجاري، وصف المتحدث الرسمي للكرملين دميتري بيسكوف العلاقة بين روسيا والمملكة العربية السعودية بالبنّاءة والفعّالة.

وجاء ذلك في الإفادة الصحفية لبيسكوف وتابع ردا على سؤال بشأن تقييم الكرملين للعلاقات بين روسيا والمملكة العربية السعودية عشية قمة "أوبك+" في فيينا التي انعقدت في 4 يونيو الجاري: "إن علاقاتنا مع المملكة العربية السعودية بنّاءة وقائمة على التفاهم المتبادل والعمل الجاد".