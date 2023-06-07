زلزال قوي يضرب جزيرة جاوة الإندونيسية

أعلن مركز رصد الزلازل الأورومتوسطي، أن زلزالا بقوة 6.2 درجة على مقياس ريختر ضرب جنوب جزيرة جاوة الإندونيسية، في حين لم ترد أنباء عن وقوع إصابات أو أضرار حتى الآن.

وأشار المركز إلى أن الزلزال وقع في الساعة 17:04 على بعد حوالي 197 كيلومترا جنوب شرق مدينة يوغياكارتا، التي يبلغ عدد سكانها 636 ألف نسمة.

وأضاف أن بؤرة الزلزال كانت على عمق 40 كيلومترا.

ولم تعلن السلطات في إندونيسيا عن أي إصابات أو خسائر جراء الزلزال.

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المصدر: نوفوستي