زلزال بقوة 5.2 درجة يضرب غرب رومانيا

أعلن المعهد الوطني الروماني للخدمة الجيوفيزيائية أنه سجل زلزالا بقوة 5.2 درجة في مقاطعة أراد غرب البلاد، في حين لم ترد أنباء عن وقوع إصابات أو أضرار حتى الآن.

وذكر تقرير المعهد أنه "في 6 يونيو 2023 الساعة 20:26:52 وقع زلزال قوي بقوة 5.2 درجة على مقياس ريختر في أراد على عمق 15 كيلومترا، وشعر به سكان عدة مدن في البلاد".

وأضاف أن هنغاريا يمكن أن تشعر بالزلزال، حيث لا تبعد سوى 68 كيلومترا عن مركز الزلزال إلى مدينة بيكيسكابا بهنغاريا.

ولم تعلن السلطات الرومانية عن أي إصابات أو خسائر جراء الزلزال.

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المصدر: نوفوستي