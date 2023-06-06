قال عالم البيئة والمهندس الفيزيائي إيليا ريبالتشينكو، أنه نتيجة تخريب نظام كييف لمحطة كاخوفسكايا، سيلحق ضررا كبيرا بكريفوي روغ، مسقط رأس الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي.

وأوضح في مقابلة مع قناة RT الروسية أن "قناة كريفوي روغ تنبع من هذا الخزان وتعتمد في تزودها بالمياه على محطة كاخوفسكايا"..متسائلا: "ما هي المدينة التي بقيت بدون ماء حاليا؟".

وأشار ريبالتشينكو إلى أن "هذا العمل التخريبي سيحدث أوبئة ومعدل وفيات مرتفع للغاية، لأن الإنسان لا يعيش طويلا بدون ماء".

وذكر أيضا أن "هذا العمل التخريبي من شأنه أن يؤدي إلى تآكل التربة، كما أنه بدون ري لن يكون هناك حصاد ولن يكون هناك غذاء".

وأكد أن "السلطات الأوكرانية بهذه الطريقة أفسدت الوضع لسنوات عديدة قادمة، ومنسوب المياه في نهر دنيبر بدأ في الارتفاع في 7 مايو".

واستنكرت وزارة الخارجية الروسية تدمير أوكرانيا لمحطة كاخوفكا لتوليد الطاقة الكهرومائية، مؤكدة أنه عمل إرهابي مخطط له مسبقا، وموجه ضد البنية التحتية المدنية.

كما شددت على أن التخريب الذي قامت به كييف في محطة كاخوفكا لتوليد الطاقة الكهرومائية تسبب في أضرار جسيمة للنظام البيئي لمصب نهر دنيبر.

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المصدر: RT