الخارجية الروسية: تدمير نظام كييف لمحطة كاخوفكا عمل إرهابي تسبب بأضرار كبيرة للمدنيين

استنكرت وزارة الخارجية الروسية تدمير أوكرانيا لمحطة كاخوفكا لتوليد الطاقة الكهرومائية، مؤكدة أنه عمل إرهابي مخطط له مسبقا، وموجه ضد البنية التحتية المدنية.

وجاء في بيان صدر عن الخارجية الروسية يوم الثلاثاء: "ما حدث هو عمل إرهابي موجه ضد بنية تحتية مدنية بحتة. تم التخطيط له مسبقا وبشكل مقصود من قبل نظام كييف لأغراض عسكرية كجزء مما يسمى الهجوم المضاد للقوات المسلحة الأوكرانية. نظام كييف ليس فقط عرّض محطة كاخوفكا لتوليد الطاقة الكهرومائية لقصف مكثف، لكنه زاد عن عمد من منسوب المياه في خزان كاخوفكا إلى نقطة حرجة من خلال فتح بوابات محطة دنيبروبيتروفسك لتوليد الطاقة الكهرومائية".

وتابعت الوزارة أن موسكو بدأت النظر في جريمة كييف في محطة كاخوفكا للطاقة الكهرومائية في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وتدعو المجتمع الدولي لإدانة الأعمال الإجرامية للسلطات الأوكرانية.

وأضاف البيان: "يبادر الجانب الروسي إلى النظر في جريمة نظام كييف هذه في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، والهيئات التشريعية وباحات صنع السياسات التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا والمنظمات الدولية الأخرى. وندعو المجتمع الدولي إلى إدانة الأعمال الإجرامية للسلطات الأوكرانية".

كما شددت الخارجية على أن التخريب الذي قامت به كييف في محطة كاخوفكا لتوليد الطاقة الكهرومائية تسبب في أضرار جسيمة للنظام البيئي لمصب نهر دنيبر.

المصدر: الخارجية الروسية