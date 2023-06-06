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لندن تطلب من الصين إغلاق مراكز الشرطة السرية في بريطانيا

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لندن تطلب من الصين إغلاق مراكز الشرطة السرية في بريطانيا
AP
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قال وزير الأمن البريطاني توم توجندهات في بيان إلى البرلمان اليوم الثلاثاء، إن حكومة المملكة المتحدة "أمرت الصين" بإغلاق مراكز "الشرطة السرية" العاملة في الأراضي البريطانية.

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وجاء في البيان أن وزارة الخارجية البريطانية "أبلغت السفارة الصينية بلندن أن أي نشاطات تتعلق بمراكز خدمة الشرطة في المملكة المتحدة، غير مقبولة ويجب ألا تعمل بأي شكل من الأشكال".

وأضاف البيان أن السفارة الصينية لدى لندن ردت بأن "جميع هذه المحطات أغلقت نهائيا".

 وكانت تقارير إعلامية تحدثت عن وجود مراكز للشرطة الصينية السرية في بريطانيا، تستخدمها الحكومة الصينية لملاحقة المعارضين في بريطانيا.

المصدر: أ ف ب

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