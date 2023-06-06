قانون "القوارب الصغيرة".. سوناك يتحدى مجلس اللوردات

ألمح رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك إلى أنه مستعد لنقض قرار مجلس اللوردات وطرح قانون "القوارب الصغيرة" من خلال البرلمان وسط معارضة خططه.

وأشار سوناك إلى أنه منفتح على استخدام "الخيار النووي" لقانون البرلمان لتحدي الغرفة العليا ودفع مشروع قانون الهجرة غير الشرعية، مبينا أن خطة احتجاز وترحيل أولئك الذين يصلون على متن قوارب صغيرة تم دعمها "بشدة" في مجلس العموم.

وحذر من أي محاولة لإحباط التشريع "المهم للغاية". وعندما سئل عما إذا كان على استعداد لاستخدام قانون البرلمان، قال رئيس الوزراء: "لقد أقره مجلس. وأعتزم رؤية هذا التشريع في كتب النظام الأساسي حتى نتمكن من البدء في استخدامه".

وقال مصدر رفيع من حزب المحافظين إن الحكومة "ستقف بحزم" وترفض "تخفيف" مشروع القانون إذا عاد إلى مجلس العموم بتعديلات مدمرة.

يذكر أنه بموجب هذا القانون ستمنع القوارب الصغيرة من عبور القنال الإنجليزي وذلك عبر العمل على ترحيلهم بسرعة وعدم عودتهم مدى الحياة.

وقد لاقى مشروع القانون انتقادات من قبل منظمات حقوق الإنسان.

المصدر: "الإندبندنت"