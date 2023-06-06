موسكو: نعمل على إطلاق تحكيم أممي ضد الولايات المتحدة بسبب قضية التأشيرات

أكدت روسيا أنها ستواصل العمل على إطلاق تحكيم في الأمم المتحدة ضد واشنطن بسبب رفضها منح تأشيرات للوفود الروسية، وذلك رغم مماطلة الأمين العام للمنظمة أنطونيو غوتيريش في الموضوع.

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وقال بيتر إليتشوف، مدير إدارة المنظمات الدولية بالخارجية الروسية لوكالة "نوفوستي": "المشكلة تكمن في أن غوتيريش هو الذي يفترض أن يبادر بإجراءات التحكيم، إلا أنه لا يبدي رغبة في القيام بذلك، ودون سبب واضح، إذ سبق أن وجهت له دول أعضاء في المنظمة طلبات مباشرة تخوله ببدء إجراءات التحكيم".

وأشار إليشوف إلى أن الجانب الروسي يثير هذه المسألة في كل اجتماع للجنة السادسة، في كل اجتماع للجنة العلاقات مع الدول المضيفة للمؤسسات الأممية، مشددا على "أننا سنواصل العمل، ولكن يتعين على الأمين العام أن يبادر".

في وقت سابق، قال غوتيريش في تصريح لـ"نوفوستي" إنه يشك في أن إطلاق التحكيم ضد الولايات المتحدة سيساعد في حل مشكلة إصدار التأشيرات للدبلوماسيين من روسيا، موضحا أن "التحكيم لا يمكن أن يتضمن أي إجراءات قسرية".

يذكر أن الولايات المتحدة رفضت منح الصحفيين المرافقين لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في زيارته إلى مقر الأمم المتحدة في أبريل الماضي، تأشيرات أمريكية ما اعتبرته روسيا ودول أخرى انتهاكا صارخا لميثاق الأمم المتحدة ولالتزامات الولايات المتحدة كدولة مضيفة لمقر الأمم المتحدة.

المصدر: "نوفوستي"