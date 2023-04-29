موسكو: سنسعى لمحاسبة الولايات المتحدة بسبب رفضها منح التأشيرات لصحفيينا

صرح نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي فيرشينين، بأن موسكو ستسعى لتشكيل لجنة في الأمم المتحدة، لمحاسبة الولايات المتحدة على رفضها منح تأشيرات للصحفيين الروس.

وأوضح فيرشينين، أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، لم يتخذ حتى اللحظة أية إجراءات ملموسة لبدء التحكيم ضد الولايات المتحدة بهذا الصدد، مشيرا إلى أن روسيا ستسعى لتحقيق هذا الإجراء.

وأضاف: "مطلبنا ببدء التحكيم في هذه القضية لم تتم صياغته اليوم أو أمس، لقد طالبنا بذلك لفترة طويلة، وكررنا هذا الشرط خلال آخر اتصال لنا مع الأمين العام، وسنستمر بذلك، وهنالك الكثير من الأدلة على أن الأمريكيين ينتهكون التزاماتهم كدولة مضيفة".

وقال فيرشينين: "إنهم ملزمون بتقديم التأشيرات، للوفاء بالمتطلبات التي تنشأ فيما يتعلق بعقد الأحداث الدولية في موقع الأمم المتحدة، هذا لم يحدث، وهذا مستمر منذ سنوات".

واختتم فيرشينين حديثه قائلا: "سنواصل الكفاح من أجل إجراء هذا التحكيم، نحن نعتبر تصرفات الأمريكيين غير مقبولة، فهم يعيقون الاتصالات الدولية داخل الأمم المتحدة".

يذكر أن الولايات المتحدة رفضت منح الصحفيين المرافقين للافروف تأشيرات أمريكية ما اعتبرته روسيا ودول أخرى انتهاكا صارخا لميثاق الأمم المتحدة.

المصدر: نوفوستي