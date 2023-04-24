لافروف: لم يسمح أحد للأقلية الغربية بالتحدث نيابة عن البشرية جمعاء

قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إن على الأقلية الغربية التصرف بشكل لائق، واحترام الأعضاء الآخرين في المجتمع الدولي.

وأضاف لافروف في اجتماع لمجلس الأمن الدولي حول التعددية الفعالة وحماية مبادئ ميثاق الأمم المتحدة: "دعونا نسمي الأشياء بمسمياتها الحقيقية: لم يسمح أحد للأقلية الغربية بالتحدث نيابة عن البشرية جمعاء".

وعلى صعيد آخر، أشار لافروف إلى أن الأمم المتحدة ومتطلبات ميثاقها تشكل تهديدا لطموحات الولايات المتحدة العالمية.

يذكر أن الولايات المتحدة رفضت منح الصحفيين المرافقين للافروف تأشيرات أمريكية ما اعتبرته روسيا ودول أخرى انتهاكا صارخا لميثاق الأمم المتحدة.

الصدر: نوفوستي