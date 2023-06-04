دبلوماسي روسي: العلاقات بين موسكو وواشنطن ضبابية ولا شيء يدعو للتفاؤل

قال مساعد الرئيس الروسي للشؤون الدولية، يوري أوشاكوف، إن وضع العلاقات الروسية الأمريكية مبهم، ومسار الوضع الحالي لا يدعو للتفاؤل.

وأوضح أوشاكوف، في حديث لبرنامج "موسكو. الكرملين. بوتين": "وضع العلاقات الروسية الأمريكية حتى الآن لا يعطي سببا كبيرا للتفاؤل، فهي ضبابية وحتى اللحظة لا يبدو أن هناك تقدما، ثمة فجوة كبيرة، ومسار العلاقات الروسية الأمريكية معروف، ولا يوجد ضوء "مسار" واضح بهذا الصدد".

وأشار أوشاكوف، في وقت سابق، إلى وجود خيط اتصال متقطع بين روسيا والولايات المتحدة في المسار الدبلوماسي، وملف التأشيرات، وتبادل الأسرى من خلال بعض القنوات الخاصة.

المصدر: تاس