المرشحة الرئاسية الأمريكية نيكي هايلي تتحدث عن تحالف مع روسيا.. وحملتها توضح

قالت المرشحة للرئاسة نيكي هايلي، إن القوات الأمريكية "بحاجة إلى التحالف" مع الدول غير الأوروبية بما في ذلك روسيا لتعزيز الأمن العالمي، وهو تصريح وصفته حملتها بأنه "زلة".

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وردا على سؤال في مقابلة تلفزيونية يوم الأربعاء، حول مناطق العالم التي شعرت أن بإمكان الولايات المتحدة أن توليها مزيدا من الاهتمام، قالت الجمهورية هايلي - التي خدمت إدارة دونالد ترامب كسفيرة للأمم المتحدة، أولا "العالم العربي"، قائلة إن الولايات المتحدة بحاجة إلى العرب "للانضمام إلينا نوعا ما" في معارضة إيران.

وقالت: "المملكة العربية السعودية تعقد صفقات مع الصين، هذا ليس جيدا بالنسبة لنا. نحن نريدهم أن يكونوا معنا، ومن ثم نحتاج إلى التحالف مع الآخرين، روسيا، أستراليا، اليابان، إسرائيل".

وأضافت: "نحتاج إلى البدء في التركيز على الحلفاء الذين لدينا إلى جانب الأوروبيين والتأكد من أن لدينا المزيد من الأصدقاء، بهدف تلبية احتياجاتنا، حتى لا نعتمد على عدو للحصول على الطاقة أو الأدوية أو أي شيء آخر، ثم للتأكد من أننا نبني تلك التحالفات حتى يصبح العالم أكثر أمانا".

ومع ذلك، قال فريق حملة هايلي السبت إنها ببساطة "أخطأت في الكلام" بذكر روسيا".

وقال المتحدث كين فارناسو: "إنه أمر مضحك للغاية، من الواضح أنها أخطأت في الكلام. لم يتصرف أحد بشكل أكثر صرامة تجاه روسيا من نيكي هايلي"، وفق تعبيره.

المصدر: أ ب