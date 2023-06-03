بوتين يعزي القيادة الهندية في ضحايا حادث سكة الحديد

أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن تعازيه العميقة لرئيسة الهند دروبادي مورمو ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في ضحايا حادث تصادم قطارات بشرق البلاد أمس الجمعة.

إقرأ المزيد

وكتب بوتين في برقية تعزية نشرت على موقع الكرملين الإلكتروني صباح اليوم السبت: "السيدة الرئيسة، السيد رئيس الوزراء، أرجو تقبل أعمق التعازي في العواقب المأساوية لتصادم القطارات في ولاية أوديشا".

وأضاف: "نشارك حزن أولئك الذين فقدوا أحباءهم في هذه الكارثة، ونأمل في الشفاء العاجل لجميع المصابين".

وأعلنت السلطات الهندية، صباح اليوم عن ارتفاع حصيلة الضحايا بحادث تصادم ثلاثة قطارات وقع في ولاية أوديشا مساء أمس الجمعة، إلى 288 قتيلا وقرابة ألف جريح.

المصدر:RT