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السلطات الهندية: ارتفاع حصيلة قتلى حادث القطارات إلى 288 قتيلا (فيديو)

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أعلنت السلطات الهندية، اليوم السبت، ارتفاع حصيلة ضحايا حادث القطارات في البلاد إلى 288 قتيلا، وقرابة ألف جريح.

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واصطدمت ثلاثة قطارات، الجمعة، في ولاية أوديشا شرق الهند، وفق ما أفاد مسؤولون، وسط مخاوف من أن يكون كثر عالقين تحت العربات.

وتشير المعلومات إلى أن الحادث وقع عندما اصطدم قطار ركاب وقطار شحن بالقرب من مدينة بالاسور، حيث كان قطار الركاب متجها من كلكتا إلى تشيناي عندما خرجت عدة عربات منه عن السكة.

وأعرب رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي عن "حزنه لحادثة القطار"، مشيرا في تغريدة إلى "تضامنه مع العائات المفجوعة"، ومتمنيا للجرحى "الشفاء العاجل".

كما أعلن مودي أنه تواصل مع وزير السكك الحديد أشويني فيشناو واطلع منه على الأوضاع. 

بدوره، أكد فيشناو أنه سيتوجه إلى مكان الحادث. وقال عبر تويتر "تم حشد فرق الإنقاذ من بوبانيسوار وكالكوتا والقوة الوطنية للاستجابة للكوارث وفرق حكومة الولاية والقوات الجوية"، مؤكدا "سنحتاج إلى الجميع في عمليات الإنقاذ".

وغالبا ما تشهد الهند حوادث قطارات رغم تعزيز شروط سلامة السكك الحديد في السنوات الأخيرة بفضل استثمارات ضخمة وتحديث التقنيات المستخدمة.

المصدر: أ ف ب

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