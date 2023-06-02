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الخارجية الروسية تعلق على صورة جماعية لـ "أصدقاء بريكس" بكلمتين

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الخارجية الروسية تعلق على صورة جماعية لـ
AFP
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التقط وزراء خارجية مجموعة "بريكس" صورة جماعية مع نظرائهم الطامحين إلى الانضمام إلى المجموعة قبيل اجتماعهم في عاصمة جنوب أفريقيا، وهي صورة وصفت بأنها "صورة المستقبل".

الصورة جمعت في المقاعد الأمامية وزراء من أعضاء مجموعة "بريكس" الأساسية روسيا، الهند، جنوب إفريقيا، البرازيل ونائب وزير الخارجية الصيني، فيما وقف وزراء خارجية دول "أصدقاء بريكس" الذين يرغبون بالانضمام إلى المجموعة خلفهم.

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وقد انتشرت الصورة بشكل كبير على موقع "تويتر"، ووصفتها وزارة الخارجية الروسية بأنه "صورة عائلية".

فيما اعتبر مغرد أنها صورة "تمثل المستقبل".

وقال آخر: "ربما تكون واحدة من أهم صور هذا القرن. النظام العالمي المتغير. أصدقاء بريكس (بريكس+) الجزء من العالم الذي سئم من هيمنة الغرب".

وأشار مغرد إلى أن عدد دول المجموعة وأصدقائها أكبر من دول مجموعة السبع الكبرى، قائلا: "العالم يتغير".

ولفت مغرد إلى أن الصورة هي تمهيد لـ"بريكس +".

وكتب آخر: "تعطيني هذه الصورة الكثير من الأمل لمستقبل البشرية".

المصدر: RT

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