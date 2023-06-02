الخارجية الروسية تعلق على صورة جماعية لـ "أصدقاء بريكس" بكلمتين

التقط وزراء خارجية مجموعة "بريكس" صورة جماعية مع نظرائهم الطامحين إلى الانضمام إلى المجموعة قبيل اجتماعهم في عاصمة جنوب أفريقيا، وهي صورة وصفت بأنها "صورة المستقبل".

الصورة جمعت في المقاعد الأمامية وزراء من أعضاء مجموعة "بريكس" الأساسية روسيا، الهند، جنوب إفريقيا، البرازيل ونائب وزير الخارجية الصيني، فيما وقف وزراء خارجية دول "أصدقاء بريكس" الذين يرغبون بالانضمام إلى المجموعة خلفهم.

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وقد انتشرت الصورة بشكل كبير على موقع "تويتر"، ووصفتها وزارة الخارجية الروسية بأنه "صورة عائلية".

#FamilyPhoto



📸 Foreign Ministers of the expanded "Friends of BRICS" format at the Family Photo ceremony



📍 Cape Town, June 2, 2023 pic.twitter.com/pyxlJ23OIm — MFA Russia 🇷🇺 (@mfa_russia) June 2, 2023

فيما اعتبر مغرد أنها صورة "تمثل المستقبل".

This is the FUTURE.



Friends of BRICS.👍🏾 pic.twitter.com/XYi6SUaysW — THE BLACK PEN (@TheAfricanPen) June 2, 2023

وقال آخر: "ربما تكون واحدة من أهم صور هذا القرن. النظام العالمي المتغير. أصدقاء بريكس (بريكس+) الجزء من العالم الذي سئم من هيمنة الغرب".

Probably one of the most important pictures of this Century.



The Changing World Order.



Friends of BRICS ( BRICS + )



The part of the world which is tired of the hegemony of the west.



Hope the come out with a gold-backed currency. pic.twitter.com/rVRa8Awl2q — 🌹 (@myopinionsas) June 2, 2023

وأشار مغرد إلى أن عدد دول المجموعة وأصدقائها أكبر من دول مجموعة السبع الكبرى، قائلا: "العالم يتغير".

🇧🇷🇷🇺🇮🇳🇨🇳🇿🇦📈Foreign Ministers of the expanded "Friends of BRICS" format at the Family Photo ceremony



Cape Town, June 2, 2023



More then a year ago, and 15 is far more then g7.

The world is changing. pic.twitter.com/Tfbub0gdMT — Hawkeye1812Z (@Hawkeye1745) June 2, 2023

ولفت مغرد إلى أن الصورة هي تمهيد لـ"بريكس +".

And here's the "Friends of BRICS" crowd - a preamble to BRICS+. pic.twitter.com/XbN9r6RnqP — Pepe Escobar (@RealPepeEscobar) June 2, 2023

وكتب آخر: "تعطيني هذه الصورة الكثير من الأمل لمستقبل البشرية".

This picture gives me a lot of hope for the future of humanity. — Minotaur (@Minotau22200576) June 2, 2023

المصدر: RT