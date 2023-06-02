جنوب إفريقيا.. "بريكس" تجتمع بأصدقائها (فيديو)

تم في مدينة كيب تاون اليوم الجمعة افتتاح لقاء "أصدقاء بريكس" على مستوى وزراء الخارجية، وذلك في اليوم التالي لاجتماع وزراء خارجية دول "بريكس".

وحضر لقاء "أصدقاء بريكس" وزراء خارجية دول المجموعة (البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا)، وكذلك وزراء خارجية 12 دولة أخرى من جنوب الكرة الأرضية.

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وقالت وزيرة خارجية جنوب إفريقيا ناليدي باندور: "لقد دعونا إلى الاجتماع الحالي وزراء خارجية تلك الدول التي تظهر اهتماما متزايدا بالانضمام إلى مجموعة بريكس. ما زلنا نناقش القضايا المتعلقة بالتطوير المؤسساتي لمجموعة بريكس، ونعتقد أنه من المهم عدم استبعاد تلك البلدان التي تسعى للانضمام إلى مجموعة البريكس من المناقشات".

وأشارت الوزيرة، إلى أن 13 دولة قدمت طلبات رسمية للانضمام إلى مجموعة "بريكس".

يوم أمس، نظر وزراء خارجية دول "بريكس" في مفهوم توسيع المجموعة، وقرروا تكليف الجهات ذات العلاقة بتطويرها وإغنائها.

وقالت الوزيرة باندور: "نحن نأمل أن يتم الانتهاء من الأعمال ذات الصلة بسرعة وأن يكون المفهوم جاهزا للنظر فيه خلال قمة بريكس التي تفتتح في أغسطس في جوهانسبرغ".

وجاءت هذه الطلبات من، السعودية الجزائر ومصر والإمارات والبحرين والسنغال وسوريا والسودان، وتونس وتركيا، والأرجنتين وأفغانستان، وبنغلاديش وبيلاروس، وفنزويلا وزيمبابوي، وإندونيسيا وإيران، وكازاخستان والمكسيك ونيجيريا ونيكاراغوا، وباكستان وتايلاند وأوروغواي.

المصدر: تاس