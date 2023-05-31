مدفيديف: يمكن اعتبار أي مسؤول بريطاني هدفا مشروعا لأن بريطانيا في الواقع في حالة حرب مع روسيا

أعلن نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، اليوم الأربعاء، أن أي مسؤول بريطاني يمكن اعتباره هدفا مشروعا، بالنظر إلى أن بريطانيا عمليا في حالة حرب مع روسيا الاتحادية.

وجاء ذلك في تعليق مدفيديف على تصريح وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي، بأن أوكرانيا لها الحق في "في استخدام القوة" خارج حدودها.

وتعليقا على ذلك قال مدفيديف إن أي مسؤول بريطاني يمكن اعتباره هدفا مشروعا، حيث أن بريطانيا في الواقع في حالة حرب مع روسيا الاتحادية.

وقال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي إنه "يجب على المسؤولين الأغبياء في بريطانيا، عدونا الأبدي، أن يتذكروا أنه بموجب القانون الدولي المعترف به، والذي ينظم سير الأعمال القتالية في الظروف الحديثة، بما في ذلك اتفاقيات لاهاي وجنيف وبروتوكولاتها الإضافية، يمكن أيضا اعتبارهم في حالة حرب".

وأضاف مدفيديف: "اليوم، تعمل المملكة المتحدة كحليف لأوكرانيا، وتزودها بالمساعدات العسكرية في شكل معدات ومتخصصين، أي بحكم الأمر الواقع تشن حربا غير معلنة ضد روسيا. وفي هذه الحالة، فإن أيا من مسؤوليها (عسكريا ومدنيا، المساهمين في الحرب) هدف عسكري مشروع".

وفي وقت سابق، تجنب وزير الخارجية البريطاني الإجابة عن سؤال حول تورط كييف في هجمات بالطائرات المسيرة على أهداف في روسيا، وقال إن أوكرانيا لها الحق في "استخدام القوة" خارج حدودها.

ووفقا لوزير الخارجية البريطاني فإن الهجمات على "أهداف عسكرية مشروعة" خارج أوكرانيا هي جزء من دفاعها عن النفس.

المصدر: نوفوستي