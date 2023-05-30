الأمم المتحدة تدين الهجوم الأوكراني بالطائرات المسيرة على موسكو

قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، بشأن الهجوم الأوكراني بالطائرات المسيرة على موسكو، أن المنظمة تدين أي هجمات على المدنيين والبنية التحتية المدنية.

وذكر دوجاريك، في إفادة صحفية عندما طلب منه التعليق على الهجوم: "إن الأمم المتحدة تدين الهجمات على المدنيين والبنية التحتية".

وأشار: "بالطبع، ندين أي هجمات ضد المدنيين والبنية التحتية المدنية، أينما حدثت".

وتعرضت العاصمة الروسية، صباح الثلاثاء، لهجوم بواسطة طائرات مسيرة، وأكدت وزارة الدفاع الروسية أن كييف حاولت مهاجمة موسكو بـ8 طائرات مسيرة، موضحة أن الدفاعات الجوية تمكنت من تدميرها كلها.

كما أعلن عمدة موسكو سيرغي سوبيانين، أن طائرات مسيرة سقطت على مبنيين سكنيين في غرب وجنوب غرب موسكو، منوها بأن الهجوم لم يسفر عن أي إصابات خطيرة.

من جهته أوضح الكرملين، أن الهجوم الذي وقع دليل على ضرورة مواصلة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

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المصدر: نوفوستي