بيسكوف يكشف تفاصيل المحادثة الهاتفية بين بوتين وأردوغان

علق المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف على المحادثة الهاتفية التي جرت أمس الاثنين بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان.

وقال بيسكوف، للصحفيين، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس التركي رجب طيب أردوغان ردا على سؤال الصحفيين عن المحادثة الأخيرة، وإن تم التطرق إلى مواضيع مفصلية: "لم تكن هنالك مناقشات تفصيلية. كان هناك تأكيد للنوايا والإرادة السياسية لمواصلة هذه المحادثات وفيما يخص المشاريع المشتركة. هذا هو الشيء الرئيسي. في الحقيقة، أفق إمكانات تطوير علاقاتنا كبيرة. وعلينا الأخذ بها. وهو ما ينوي الرئيسان القيام به".

ويوم الاثنين، أجرى الرئيسان التركي والروسي رجب طيب أردوغان وفلاديمير بوتين محادثات هاتفية وأجمعا على تطوير العلاقات الثنائية بينهما.

وهنأ بوتين بحرارة أردوغان على إعادة انتخابه لمنصب رئيس البلاد التي جرت يوم الأحد الماضي.

المصدر: نوفوستي