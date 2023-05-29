رويترز تكشف "تلاعب" كييف بتصريحات السيناتور ليندسي غراهام حول روسيا.. فهل كان يقصد فعلا ما قاله؟

كشفت وكالة "رويترز" تلاعب كييف بتسجيل مصور لتصريحات السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام، وإعادة تركيبه ليظهر الأخير في تصريح عن الروس لم يقله ولم يقصده.

وقالت الوكالة تعليقا على الفيديو الذي نشرته سلطات كييف والذي يوثق لقاء الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بالسيناتور الجمهوري، إن الأخير لم يقل إن "أفضل استثمار" للأموال الأمريكية هو في "موت الروس" في أوكرانيا، وكتبت "رويترز" عن ذلك استنادا إلى التسجيل الكامل للاجتماع بين السياسي وزيلينسكي.

ووفقا لوكالة "رويترز" فإن هذه الجمل لم تكن مرتبطة ببعضها في التسجيل الأصلي وإن هذه العبارات كانت منفصلة وتم إخراجها من سياقها وإعادة تركيب الفيديو بطريقة تظهر أنها فكرة واحدة.

وفي وقت سابق، نشر مكتب رئيس أوكرانيا مقطع فيديو يظهر فيه غراهام وهو يقول خلال لقاء مع زيلينسكي، إن الولايات المتحدة "لم تنفق أموالا بهذا النجاح أبدا" لأن الروس "يموتون" نتيجة لذلك.

والتقطت وسائل الإعلام الغربية لاحقا كلمات غراهام. وعلى وجه الخصوص، نشرت صحيفة "إندبندنت" البريطانية خبرا بعنوان "ليندسي غراهام يصف "الروس الذين يموتون" بأنه "أفضل استثمار للأموال الأمريكية".

المصدر: وكالات