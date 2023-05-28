رد قراء الديلي ميل على تصريح السيناتور الأمريكي ليندسي غراهام بأن الروس "يموتون" نتيجة لقرار السلطات الأمريكية "الصائب" بإنفاق الأموال لمساعدة أوكرانيا.

وكتبوا في التعليقات: "غراهام مشعل الحروب يكشف وجهه الحقيقي".

وسأل احد المشاركين: "ما الذي تقدمه الدولة العميقة لهذا الرجل حتى يكون متحمسا للحرب لهذه الدرجة؟"

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وعلق أحد المستخدمين قائلاً: "مثير للحروب والفتن يرحب بالموت".

وعلق قارئ آخر: "آمل أن يختنق يومًا جزاء على ما قاله".

ولخص البريطانيون: "ما كان هذا ليحدث، ولما خسر آلاف الناس حياتهم، إذا لم يسمح الرئيس الأمريكي جو بايدن وإدارته المكونة من مهرجين بالنزاع".

في وقت سابق، أمر رئيس لجنة التحقيق، ألكسندر باستريكين، بفتح قضية جنائية ضد السيناتور الأميركي غراهام ليندسي بسبب تصريحاته المعادية للروس.

المصدر: ريا نوفوستي.