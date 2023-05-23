صحيفة: الدعم الأمريكي لأوكرانيا قد يتوقف بسبب المناقشات بشأن سقف الدين الوطني في واشنطن

كتبت صحيفة "Hill" أن التمويل العسكري لأوكرانيا قد يتوقف مؤقتا إلى أجل غير مسمى بسبب المناقشات المستمرة في الولايات المتحدة بشأن سقف الدين الوطني.

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وقال الصحفي بريد دريس في مقالة بالصحيفة: "يقول المشرعون إن التأخيرات الناجمة عن المأزق المستمر فيما يخص سقف الدين والتداعيات الغامضة للهجوم المضاد المتوقع للقوات الأوكرانية قد أوقفت المحادثات الجادة حول الدفعة المقبلة من التمويل الأمريكي".

وذكر أن البنتاغون اكتشف الخميس الماضي خطأ حسابيا أدى إلى تحرير 3 مليارات دولار إضافية، لكن الأموال المتبقية تقدر بأقل من 14 مليار دولار. وفقا لبعض التقديرات، قد يكون هذا المبلغ كافيا لدعم كييف لمدة لا تتجاوز سبتمبر القادم.

من جهته قال عضو مجلس النواب الأمريكي بيل كيتينغ إن مواصلة تمويل كييف ستتوقف على نجاح الهجوم المضاد للقوات الأوكرانية، معبرا على اعتقاده بأن أوكرانيا لديها "أموالا كافية للمستقبل القريب".

ووصل حجم الدين العام في الولايات المتحدة في يناير الماضي إلى الحد الأقصى المحدد وهو 31.381 تريليون دولار. ويطالب البيت الأبيض الآن الكونغرس برفع هذا الحد دون شروط مسبقة، غير أن مجلس النواب ذي الأغلبية الجمهورية يربط هذه الخطوة بالحاجة إلى خفض الإنفاق.

المصدر: نوفوستي