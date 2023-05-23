ضابط أمريكي يحدد 3 مسارات رئيسية يجب على الولايات المتحدة اتباعها في أوكرانيا

كتب الضابط المقدم الأمريكي دانييل ديفيس في مقالة لمجلة "Responsible Statecraft" أنه يجب على واشنطن التركيز على جعل أفعالها في أوكرانيا تخدم المصالح الأمريكية.

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وقال ديفيس: "لدى الولايات المتحدة 3 أهداف رئيسية وهي منع أي تصعيد للنزاع خارج الحدود الأوكرانية وتحويل عبء دعم كييف إلى عاتق الشركاء الأوروبيين وكذلك إزالة احتمال توقيع أي اتفاقيات سلام ستلزم الولايات المتحدة وحلف الناتو بتقديم أي ضمانات أمنية لأوكرانيا".

وذكر المقدم أن "إمدادات السلاح التي لا معنى لها" لا تتفق مع المصالح الوطنية الأمريكية. وعلى وجه الخصوص اعترف بأن المقاتلات الأمريكية من طراز "إف-16" ليست قادرة على تغيير الوضع في أوكرانيا بشكل جذري، داعيا واشنطن للمساعدة في إنهاء الأعمال القتالية في هذا البلد.

وأعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماتيو ميللر، سابقا، أن الولايات المتحدة تعتبر نقل مقاتلات "إف-16" لأوكرانيا" مهمة ذات أولوية.

المصدر: نوفوستي