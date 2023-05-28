عمدة كييف يعلن تدمير مستودع نتيجة سلسلة انفجارات في المدينة

أعلن عمدة بلدية العاصمة الأوكرانية كييف، فيتالي كليتشكو، عن تدمير مستودع في حي غولوسيفسكي نتيجة حريق إثر سلسلة انفجارات في المدينة.

وكتب كليتشكو في قناته على "تلغرام": "في حي غولوسيفسكي، يتم إخماد حريق على مساحة 700 متر مربع. دمرت هياكل المباني على مساحة إجمالية قدرها 1000 متر مربع ... اشتعال سقف مبنى مستودع من ثلاثة طوابق".

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وفي وقت سابق من ليلة الأحد، أفادت قناة تي إس إن التلفزيونية الأوكرانية عن انفجارات "قوية جدا" في كييف، وسماع دوي انفجارات في مقاطات جيتومير وسومي وتشيركاسي، وذلك بعد إعلان حالة التأهب الجوي في معظم الأراضي الأوكرانية.

وكتبت صحيفة "سترانا.أو" الأوكرانية: "انفجارات قوية جديدة في كييف".

وكانت صافرات الإنذار من غارات جوية قد دوت في أغلب المقاطعات الأوكرانية، وفقا لبيانات الخرائط على الإنترنت لوزارة التحول الرقمي الأوكرانية.

المصدر: سبوتنيك